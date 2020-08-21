Волочкова показала, чем питается в свадебном путешествии

https://static.news.ru/photo/5cef25b6-e4ed-11ea-9d3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова поделилась фотографией своего обеда на отдыхе в Турции, куда она отправилась со своим женихом.

По словам балерины, в Турции всё очень вкусно, но, так как она привыкла с детства заботиться о стройности тела, на курорте она ограничивается приготовленными специально для неё лёгкими блюдами. В частности, она ест отварной шпинат со свежими салатными листьями, лимоном и сыром.

Ибрагим — главный тут человек по ресторанному сервису. Так приятно, что он лично заботится о том, чтобы на обед и на ужин я не была обделена шпинатиком с тёртым сыром!— подписала фото с поваром балерина.

На снимке Волочкова демонстрирует стройные бёдра, позируя в ультракоротких джинсовых шортах.

Кроме того, балерина сообщила, что выступит для гостей того же отеля, в котором живёт, сфотографируется с поклонниками и даст автографы. Концерт состоится 23 августа.

Как писал NEWS.ru ранее, балерина Анастасия Волочкова вместе с женихом приехала в турецкую Анталью. По её словам, это свадебное путешествие перед бракосочетанием. Они решили, что это будет так «по-волочковски». Ранее Волочкова рассказала своим подписчикам, что готовится к церемонии бракосочетания.