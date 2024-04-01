Волочкова ответила на вопрос об алкоголизме Волочкова заявила, что у нее нет алкогольной зависимости

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что не имеет алкогольной зависимости. В интервью на YouTube-канале «Алена, блин!» она подчеркнула, что может обходиться без спиртного «совершенно спокойно».

Хочу — пью свое просекко, хочу — не пью. У меня рука постоянно к алкоголю не тянется, так как, если бы она тянулась, я бы не смогла каждый божий день в балетном зале крутиться на пуантах по три часа, — сообщила Волочкова.

Она добавила, что в последнее время не пьет спиртное из-за напряженного графика.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что рэпер Matrang (Алан Хадзарагов) вернулся в Россию, семья сразу же сдала его в рехаб. По данным канала, музыкант прилетел в аэропорт Шереметьево, артиста встречали родители с сестрой, они помогли ему через бизнес-зал уйти из здания авиагавани, чтобы остаться незамеченным.

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