https://static.news.ru/photo/84e7b510-8670-11e9-b73c-fa163e074e61_660.jpg Оксана Воеводина Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Обладательница титула «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина призналась, что бывший супруг король Малайзии Мухаммад V начал ей изменять сразу после свадьбы.

Спустя два дня после свадьбы выяснилось, что я была не единственной его женой. Причём мы полтора года жили вместе, — заявила девушка в эфире программы «Док-ток».

Воеводина считала, что возлюбленный не будет ей изменять из-за большой разницы в возрасте, однако она ошиблась. По её словам, супруг скрывал своих любовниц, давая им мужские имена в своей записной книжке.

Как писал NEWS.ru, адвокат экс-короля Малайзии Ко Тиен Хуа назвал причину расставания 49-летнего Мухаммада V со своей 26-летней женой Оксаной Воеводиной через восемь месяцев после свадьбы. По словам адвоката, Мухаммад V подозревает, что родившийся в мае этого года первенец Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра не является его сыном. Документы на развод были поданы ещё 22 июня, а официально их брак расторгли 1 июля.