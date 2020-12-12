Водянова с детьми снимается в шоу о путешествиях по России

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В Мурманской области проходят съёмки тревел-шоу с участием топ-модели Натальи Водяновой. Об этом сообщили в минкультуры региона.

В проекте Водяновой участвуют и её дети. 18-летнему Лукасу, 14-летней Неве и 13-летнему Виктору их мама показывает родину такой, какой помнит её модель и какой она стала сейчас.

Наследники русской модели мало бывали в России и родились в Европе. С помощью шоу Водянова хочет показать родную страну не только своим детям, но и таким же смешанным семьям.

Российская знаменитость в сентябре официально оформила брак со своим избранником Антуаном Арно. Сын мультимиллиардера Бернара Арно и топ-модель живут вместе уже много лет и воспитывают двух детей шести и четырёх лет.

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