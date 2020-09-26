Водянова показала редкое домашнее фото с мужем-миллиардером

https://static.news.ru/photo/09c81422-0150-11eb-80b1-fa163e074e61_660.jpg Наталья Водянова Фото: natasupernova/instagram.com

Наталья Водянова опубликовала редкое фото в домашней обстановке. Российская модель в халате винного цвета уютно устроилась на плече у любимого мужа на диване.

Мистер и миссис, — подписала фото молодая жена.

Кадры из семейной жизни Водяновой — большая редкость на её странице. Тем более что российская знаменитость только недавно официально оформила брак со своим избранником Антуаном Арно. Сын мультимиллиардера Бернара Арно и топ-модель живут вместе уже много лет и воспитывают двух детей шести и четырёх лет.

Пара поженилась без лишнего шума 19 сентября этого года. О свадьбе знаменитостей публика узнала только после того, как новобрачные расписались в мэрии Парижа. Водянова и Арно не стали устраивать помпезное торжество, даже для бракосочетания Наталья выбрала практичные белые блузу и юбку-миди.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская топ-модель Наталья Водянова вышла замуж за миллиардера Антуана Арно и опубликовала кадры с церемонии бракосочетания. В размещённом в Instagram ролике пара выходит из здания, а гости бросают на них лепестки белых роз.