В Сеть попало видео свадьбы топ-модели Натальи Водяновой с миллиардером

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Российская топ-модель Наталья Водянова вышла замуж за миллиардера Антуана Арно и опубликовала кадры с церемонии бракосочетания.

На размещённом в Instagram ролике пара выходит из здания, а гости бросают на них лепестки белых роз. Большинство из пришедших находятся в защитных масках. Модель держит в руках букет невесты, а бизнесмен — свидетельство о заключении брака.

Водянова надела белое платье с поясом длины макси, которое оформлено акцентными плечами, а также туфли на каблуках того же цвета. Супруг модели в качестве наряда выбрал синий костюм, белую рубашку и голубой галстук.

Ранее NEWS.ru писал, что Наталья Водянова и французский миллиардер Антуан Арно связали себя узами брака в Париже. Мэр города Анн Идальго лично поженила влюблённых. Французские папарацци окружили здание. Все пытались запечатлеть свадебную церемонию.

Изначально торжество было намечено на начало июня 2020 года. Однако из-за распространения коронавируса свадьбу пришлось отложить.

Светская львица родила двоих сыновей от Арно. При этом у Водяновой есть ещё трое детей от первого брака с британским аристократом Джастином Портманом. 18-летний Лукас, 13-летняя Нева и 12-летний Виктор часто сопровождают звёздную маму на светских мероприятиях.

Семья Арно — богатейшая во Франции и Европе. Отец жениха — владеющий группой компаний Louis Vuitton Moët Hennessy бизнесмен Бернар Арно — занимает 3-е место в мировом рейтинге миллиардеров с капиталом в $98 млрд.