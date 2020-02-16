https://static.news.ru/photo/1d4a3a98-50ed-11ea-a0b9-fa163e074e61_660.jpg Алёна Водонаева Фото: alenavodonaeva/instagram.com

Модель Алёна Водонаева заявила, что не будет ходить в эфиры федеральных телеканалов. По её словам, представители государственных СМИ делают из неё врага страны.

Она рассказала, что журналисты приглашают её на ток-шоу, а потом задают вопросы, ответы на которые их не интересуют.

Я им о том, что вы мне пишете и рассказываете о реальной жизни, но в ответ получаю лишь оскорбления. Я им о реальном положении дел, о том, что я вижу своими глазами. О том, что показывают по Первому у Гордона и на «России» у Малахова, а они требуют моих извинений. Я просто не могу поверить в такой абсурд, за каких идиотов нас держат? — написала она в Instagram.

Девушка отметила, что озвучила проблему. Изначально это было только её мнение, однако сейчас к нему присоединились тысячи сторонников.

Вы не можете дальше мочить меня, так как эта ситуация зашла слишком далеко и люди видят это, — подчеркнула она.

Звезда порекомендовала почитать комментарии на YouTube, чтобы оценить уровень поддержки её слов. Она добавила, что не держит зла и готова к конструктивному диалогу.

Такие передачи рассчитаны на людей, у которых отсутствует какое-либо критическое мышление, а это не моя аудитория, — высказала Водонаева.

Артистка считает, что достаточно прочитать комментарии в её Instagram, чтобы понять, что люди недовольны. На телеканалах искажают правду и показывают факты в выгодном для себя свете, заключила она.

Ранее Водонаева высказала в Instagram опасения, что после расширения программы материнского капитала «отчаявшиеся от нищеты россияне» и «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», станут рожать по несколько детей только ради социальных выплат. При этом она выразила уверенность, что проблема «не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян».

Позднее она приехала в отделение полиции, где дала объяснения из-за своего поста. Заявление на Водонаеву написал житель Йошкар-Олы, который увидел в её публикациях признаки возбуждения ненависти и унижения человеческого достоинства. Вслед за этим аналогичное заявление подала жительница Москвы.