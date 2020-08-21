Внучка Пугачёвой занялась воздушной гимнастикой

Дочь певицы Кристины Орбакайте и внучка примадонны эстрады Аллы Пугачёвой восьмилетняя Клавдия Земцова удивила публику своими гимнастическими упражнениями.
Видео с занятиями на воздушной трапеции показала подписчикам Кристина Орбакайте.
Моя смелая и любопытная Клавуся решила освоить трапецию, — подписала ролик гордая мать.
Примечательно, что несмотря на то, что занятия проходят на свежем воздухе, Клавдия надела медицинскую маску.
Подписчики оценили спортивные достижения девочки. В комментариях своё восхищение юной гимнасткой также выразили стилист Пугачёвой Игорь Гуляев, певица Катя Лель, певец Юрий Николаев.
Как писал NEWS.ru ранее, шоумен Максим Галкин поделился с подписчиками видео, снятым во дворе их с примадонной эстрады Аллой Пугачёвой особняка. Пока сын четы, Гарри Галкин, подрезал вместе с матерью кусты, шестилетняя Лиза предпочла уединиться.
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