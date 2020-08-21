Внучка Пугачёвой занялась воздушной гимнастикой

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

47-летняя Мария Миронова призналась, что в период самоизоляции в связи с коронавирусной инфекцией пристрастилась к сладкому. Несмотря на это, подписчики актрисы заметили, как она похудела.

За несколько месяцев карантина со мной произошли странные метаморфозы. Никогда не любила сладкое, просто искренне не любила, теперь всё иначе, — написала Миронова в Instagram. Она отметила, что в течение...