Владимир Пресняков-старший нелестно высказался о «Голубых огоньках»

Заслуженный артист России, композитор и саксофонист Владимир Пресняков-старший нелестно высказался о программах с участием звёзд, которые федеральные каналы традиционно показывают в новогоднюю ночь. Он признался, что считает «Голубые огоньки» скучноватыми. При этом Пресняков призвал считаться с людьми, которые любят и смотрят такие передачи. Об этом музыкант заявил в беседе с NEWS.ru.

Бывает довольно скучновато, что ли. И много привычного для зрителя. Нужно приглашать побольше новых артистов, ведь появляется множество талантов в разных передачах. Например, в шоу «Голос». Они очень хорошо поют, есть замечательные песни, — заявил Владимир Пресняков-старший.

Артист отметил низкий интерес молодёжи к «Голубым огонькам». По мнению музыканта, новогодние телеконцерты, где традиционно участвуют Филипп Киркоров, Николай Басков и другие звёзды российского шоу-бизнеса, смотрит в основном старшее поколение. Пресняков призвал учитывать интересы и предпочтения возрастной телеаудитории.

Всё-таки «Голубые огоньки» смотрят в основном люди немолодого возраста. Нужно считаться с людьми, которые привыкли к этому. Не смотреть же нам под Новый год мат. Молодые тусуются в это время где-нибудь на улице, — добавил артист.

Ранее Владимир Пресняков-старший, известный своей любовью к футболу, выразил мнение, что отсутствие в составе национальной команды страны нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы должно положительно сказаться на её выступлении в матче со сборной Хорватии. Однако надежды артиста не оправдались. Сборная Россия потерпела поражение и пока не получила путёвку на чемпионат мира 2022 года, однако сохраняет шансы на это.