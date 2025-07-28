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28 июля 2025 в 12:52

Виктория Боня сменила гражданство коту из приюта

Кот Виктории Бони стал гражданином Франции

Виктория Боня Виктория Боня Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Виктория Боня сообщила в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что забирает черного котенка из подмосковного приюта и увозит его в Монако. Кота по кличке Мусик она нашла в приюте города Королев. Звезда уже оформила на него документы и рассказала подписчикам, что теперь у питомца новое гражданство.

Пришли его справки и документы. Теперь Мусик будет французским гражданином, — написала Боня.

Животное отправится в Монако, где проживает телеведущая. Там коту предстоит познакомиться с 17-летней кошкой Мурочкой, которая давно живет у знаменитости.

Ранее Виктория Боня попала в неловкую ситуацию в Москве, устроив фотосессию у входа в заведение и случайно перегородив проход. Один из прохожих отреагировал резко, назвав ее поведение возмутительным.

До этого глава ФПБК Виталий Бородин сообщил, что Виктория Боня направила 2 млн рублей семьям, пострадавшим от ударов ВСУ. По его словам, деньги блогер выделила из личных средств. Он подчеркнул, что Боня платит налоги и «чиста перед ФНС».

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