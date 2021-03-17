Виктор Комаров рассказал, сколько зарабатывают стендап-комики в России

Российский комик Виктор Комаров, выступающий в стендап-шоу на ТНТ, рассказал, что его коллеги зарабатывают не так много по сравнению с американскими стедаперами.
Наши богатые комики получают около одного миллиона рублей в месяц. Начинающие — 40–50 тысяч рублей, — отметил Комаров.
Он добавил, что увеличение дохода зависит от медийности и популярности у зрителей.
Ведущий шоу «50 вопросов» Карен Адамян изначально
Комаров сказал, что таких цифр в России нет. Даже корпоративы, на которые иногда приглашают звёзд отечественного стендапа, не приносят таких больших денег.
Также комик отметил, что у него и его соратников по сцене постоянно бывают концерты, на которых они «обкатывают» материал. Билеты туда обычно стоят 500 рублей. С каждого такого концерта комик получает небольшую сумму: она складывается из количества зрителей, минут, комиссии организаторам и налогов.
Ранее NEWS.ru писал, что 34-летний Комаров признался, что у него резко негативная реакция на клипы и песни Ольги Бузовой, вплоть до «поломанных ноутбуков и разбитой плазмы».