Виктор Комаров рассказал, сколько зарабатывают стендап-комики в России

https://static.news.ru/photo/668cca3e-87a8-11eb-9467-96000091f725_660.jpg Фото: v.komarov86 / instagram

Российский комик Виктор Комаров, выступающий в стендап-шоу на ТНТ, рассказал, что его коллеги зарабатывают не так много по сравнению с американскими стедаперами.

Наши богатые комики получают около одного миллиона рублей в месяц. Начинающие — 40–50 тысяч рублей, — отметил Комаров.

Он добавил, что увеличение дохода зависит от медийности и популярности у зрителей.

Ведущий шоу «50 вопросов» Карен Адамян изначально спросил , похожи ли гонорары российских комиков на то, что могут зарабатывать их западные коллеги, такие как Дейв Шаппелл, например. Концерты американца стоят миллионы долларов.

Комаров сказал, что таких цифр в России нет. Даже корпоративы, на которые иногда приглашают звёзд отечественного стендапа, не приносят таких больших денег.

Также комик отметил, что у него и его соратников по сцене постоянно бывают концерты, на которых они «обкатывают» материал. Билеты туда обычно стоят 500 рублей. С каждого такого концерта комик получает небольшую сумму: она складывается из количества зрителей, минут, комиссии организаторам и налогов.

Ранее NEWS.ru писал, что 34-летний Комаров признался, что у него резко негативная реакция на клипы и песни Ольги Бузовой, вплоть до «поломанных ноутбуков и разбитой плазмы».