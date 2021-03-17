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Шоу-бизнес

Виктор Комаров рассказал, сколько зарабатывают стендап-комики в России

08:13, 18 марта 2021 37
Фото: v.komarov86 / instagram

Российский комик Виктор Комаров, выступающий в стендап-шоу на ТНТ, рассказал, что его коллеги зарабатывают не так много по сравнению с американскими стедаперами.

Наши богатые комики получают около одного миллиона рублей в месяц. Начинающие — 40–50 тысяч рублей, — отметил Комаров.

Он добавил, что увеличение дохода зависит от медийности и популярности у зрителей.

Ведущий шоу «50 вопросов» Карен Адамян изначально спросил, похожи ли гонорары российских комиков на то, что могут зарабатывать их западные коллеги, такие как Дейв Шаппелл, например. Концерты американца стоят миллионы долларов.

Комаров сказал, что таких цифр в России нет. Даже корпоративы, на которые иногда приглашают звёзд отечественного стендапа, не приносят таких больших денег.

Также комик отметил, что у него и его соратников по сцене постоянно бывают концерты, на которых они «обкатывают» материал. Билеты туда обычно стоят 500 рублей. С каждого такого концерта комик получает небольшую сумму: она складывается из количества зрителей, минут, комиссии организаторам и налогов.

Ранее NEWS.ru писал, что 34-летний Комаров признался, что у него резко негативная реакция на клипы и песни Ольги Бузовой, вплоть до «поломанных ноутбуков и разбитой плазмы».

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