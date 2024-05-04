Вера Брежнева снялась в фотосессии топлес

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вера Брежнева

Певица Вера Брежнева снялась в фотосессии топлес и показала кадры со съемки в своих соцсетях. Исполнительница предстала перед камерами в джинсах свободного кроя с оголенной спиной. Поклонники артистки высоко оценили ее фигуру.

Обожаю это, — написала Брежнева.

Подписчики знаменитости активно комментируют публикацию. По их мнению, она «единственная певица, которая сохранила свою природную красоту». Некоторые отметили, что ее фигура — «идеал без хирургических вмешательств». Брежневу назвали шикарной, самой красивой и великолепной.

Экс-солистка группы «ВИА Гра» рассказывала подписчикам, что смогла восстановить фигуру после «беспорядочного питания». По ее словам, она «заедала стресс» почти год, однако затем взяла себя в руки.

Ранее Брежневу заметили на вилле, расположенной на берегу итальянского озера Гарда, которая раньше принадлежала ее экс-супругу композитору Константину Меладзе. Позже артистка поделилась снимками дома в соцсетях, однако не сообщила, находится ли она в Италии в компании бывшего мужа. Поклонники в Сети предположили, что пара могла воссоединиться после развода.

Кроме того, юморист Сергей Светлаков в интервью журналисту Надежде Стрелец отмечал, что поклялся Брежневой не раскрывать тайну их отношений. Он добавил, что в период совместных съемок в Таиланде они стали общаться ближе.