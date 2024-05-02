Брежневу заподозрили в возвращении к Меладзе Брежневу заметили на вилле Меладзе на берегу озера Гарда в Италии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вера Брежнева

Украинскую певицу Веру Брежневу заметили на вилле, расположенной на берегу итальянского озера Гарда, которая раньше принадлежала ее экс-супругу композитору Константину Меладзе, пишет «7 дней». Позже артистка поделилась снимками дома в Instagram (деятельность в РФ запрещена), не сообщив, находится ли она в Италии в компании бывшего мужа. Поклонники в Сети предположили, что пара могла воссоединиться после развода.

По данным издания, особняк в итальянских Альпах был приобретен Меладзе за несколько лет до того, как они с Брежневой покинули Россию. После развода артистов исполнительница жаловалась на одиночество и депрессию, говорила, что начинает жизнь с чистого листа.

Теперь же выяснилось, что артистка не потеряла доступ к недвижимости бывшего супруга. По утверждению издания, Брежнева вытребовала хорошие условия в обмен на свое молчание о личной жизни экс-мужа. Она пообещала не рассказывать прессе об изменах Меладзе бывшей жене и других «грязных секретах», пишет источник.

Ранее Пенсионный фонд России обратился в суд с требованием взыскать с Брежневой долг. Магазин артистки Myseasons недоплатил в ПФР 500 рублей после того, как она уехала из РФ в начале СВО. В декабре стало известно, что ООО «Майсизонс» ликвидировали. К тому моменту полноправной владелицей бутика осталась только Брежнева, за которой теперь числится долг.