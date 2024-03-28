Светлаков рассказал о клятве Брежневой Светлаков поклялся Брежневой не раскрывать тайну их отношений

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Светлаков

Актер и юморист Сергей Светлаков в интервью журналисту Надежде Стрелец заявил, что поклялся певице Вере Брежневой не раскрывать тайну их отношений. Он также добавил, что в период совместных съемок в Таиланде они стали общаться ближе.

Нам просто в единицу времени получилось и творчески друг в друге, и по-человечески раствориться. И мы друг другу тогда были явно нужны, — произнес Светлаков.

Речь идет о съемках фильма «Джунгли», которые проходили в 2012 году. Артисты играли семейную пару, которая столкнулась с кризисом и решила отправиться в экзотическое путешествие. По возвращении из командировки и Светлаков, и Брежнева развелись со своими возлюбленными, после чего и появились слухи о завязавшемся между ними романе.

У меня с Верой был договор, когда будут касаться какой-то такой темы, я буду всегда отвечать: «Я поклялся не говорить». И пускай это будет в пространстве и во Вселенной... Да нет, это была сиюминутная шутеха, — добавил Светлаков.

В беседе с журналистом юморист также заявил, что ему очень обидно за коллегу и друга Ивана Урганта. По его словам, сейчас ведущий находится в прекрасном профессиональном состоянии и готов успешно работать.