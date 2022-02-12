Ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров: от новых костюмов мороз по коже

Ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров раскрыл некоторые секреты третьего сезона проекта, который стартует 13 февраля на НТВ. Почему звёзды поначалу боялись участвовать в «Маске», а некоторые даже называли шоу «финалом своей музыкальной карьеры»? Как Филипп Киркоров «заряжает всех» за кулисами? Почему одним из лучших «юмористов» России Вячеслав Макаров считает актрису Ренату Литвинову и старается не общаться с людьми, у которых отсутствует чувство самоиронии? Об этом и многом другом в преддверии премьеры телеведущий рассказал в эксклюзивном интервью NEWS.ru.

Анна Плетнёва сказала: «Это конец карьеры — я выступаю в кукле»

— Звёзд приходится уговаривать на участие в проекте? Или к третьему сезону выстроилась очередь из желающих?

— Перед первым сезоном — об этом рассказывали Тимур Леонидович Вайнштейн (генеральный продюсер телеканала НТВ. — NEWS.ru) и Юлия Сумачёва (генеральный продюсер компании «ВайТ Медиа». — NEWS.ru) — некоторые звёзды скептически отнеслись к проекту.

Например, Анечка Плетнёва, когда ей принесли маску Попугая, пришла в ужас. Сказала: «Это конец карьеры — я выступаю в кукле». Почему-то она так решила.

Но когда проект стартовал и все увидели в кадре фантастические номера, как человек раскрывается через маску, уже уговаривать никого не пришлось. Наоборот, выстроилась очередь из желающих участвовать.

— Чем новый сезон кардинально отличается от предыдущих?

— Каждый сезон не похож на предыдущие: другие артисты скрываются под масками, у них собственное видение того, как они хотят себя преподнести зрителям. Новые костюмы — они действительно сногсшибательные. При виде некоторых просто мороз по коже от восхищения и от удовольствия.

Кадр из шоу «Маска». Лама и Вячеслав Макаров пресс-служба НТВ

Ну и главное новшество: грандиозный финал проекта пройдет в прямом эфире в семитысячном зале «Крокус Сити Холла», и туда сможет попасть любой желающий, приобретя билет. Уже известна дата — 1 мая. Будем готовиться.

— Для вас, как и для зрителей, тоже является загадкой, кто из медийных личностей скрывается под маской? Или всё-таки знаете?

— Поскольку я являюсь участником съёмочного процесса, то продюсеры, по идее, могут мне сказать. Но я сам попросил о том, чтобы мне не сообщали. Хочу сохранять азарт и самостоятельно угадывать, кто же скрывается под масками. Кроме того, мне психологически удобнее общаться с «масками», не зная, кто под ними прячется.

— Какие-то новые правила для участников появились?

— Правила остались прежними: 14 масок, под которыми может быть спрятан кто угодно.

Про маски нового сезона Мухомора, Монстрика и Козерога

— Сколько составляет штраф за разглашение информации о том, кто скрыт под маской? Он увеличился на фоне инфляции?

— Я не знаю, какая сумма штрафа в этом сезоне. В прошлых, если не ошибаюсь, составляла два-три миллиона рублей. Сам я как ведущий такой контракт не подписывал.

— А если вы раскроете тайну?

— Ну поскольку я, как уже сказал, сам не захотел знать тех, кто скрывается под масками, то мне не нужно было подписывать документ о неразглашении — никакой тайной я не владею!

— Но вы можете столкнуться в коридоре с условным Иосифом Пригожиным (продюсер участвовал в предыдущем сезоне шоу. — NEWS.ru) и догадаться о том, что он участвует в проекте.

— Это исключено, так как все участники проекта на съёмочной площадке находятся в худи и масках зеленоватого цвета, через которые невозможно разглядеть лицо и которые их обезличивают.

Скрывавшийся под маской Ананаса продюсер Иосиф Пригожин и телеведущий Вячеслав Макаров пресс-служба НТВ

— Люди-фантомы?

— Да, так и есть. Не будь этого, фишка проекта бы потерялась, было бы неинтересно. А так, всё по-настоящему, по-честному и интрига сохраняется до последнего.

— А какая ваша любимая маска в этом сезоне?

— В каждую маску влюбляешься по-своему.

Но особенно меня поразил обаятельный Мухомор — это какой-то взрыв милоты, нежности и теплоты — как будто к бабушке в деревню приехал. Повеселил Монстрик — обаятельный, пушистый, хочется обнять его и впасть в состояние детства.

Бурю эмоций вызвал Козерог в «постапокалиптичном» костюме — к нему отношение несколько боязливое и уважительное. Знаю, что восемь масок франшизных, а шесть оригинальных, придуманных костюмерами нашего проекта.

Чем удивляет за кулисами Филипп Киркоров

— Загадка, маски, интрига — беспроигрышный формат. Это заслуга главного «проводника» проекта на российское телевидение Тимура Вайнштейна?

— Тимур Леонидович давно занимается шоу, и его без преувеличения можно назвать гуру российского телевидения. Он чувствует дух времени, понимает, какие именно проекты стоит адаптировать для российского зрителя. Однозначно у него профессиональное чутьё.

— А как вы, в прошлом юморист, получили предложение стать ведущим?

— Предложение я получил от генерального продюсера компании «ВайТ Медиа» Юлии Сумачёвой. Самое интересное, что несколькими месяцами ранее я смотрел этот проект в оригинальном варианте и думал: «Почему ничего подобного до сих пор нет в России?» И вдруг запускают. Конечно же, долго я не раздумывал над предложением стать ведущим, сразу согласился.

Телеведущий Вячеслав Макаров пресс-служба НТВ

— Что было вначале для вас самым сложным?

— Всё! Волнение, стеснение.

Продюсеры доверили мне, новичку на телевидении, вести такое грандиозное шоу, которое имеет огромный успех во всем мире. Это психологически давило в первых выпусках, но потом я понемногу начал осваиваться.

Понятно, что съёмки непростые и проходят долго. Мне, наверное, сложнее оттого, что всё это время я провожу на ногах. Но мысль о том, что это праздник, сказка и зрители с нетерпением ждут эфира, невероятно бодрит и заряжает.

— Чем вас удивил Филипп Киркоров и чем продолжает удивлять?

— Мне кажется, что ни у одного артиста в нашей стране нет больше песен, чем у Филиппа Киркорова. Даже когда приходишь в караоке и открываешь огромный каталог, половину в нём составляют песни Филиппа Киркорова!

Он человек-праздник и задает атмосферу всему шоу. На съёмках и за кулисами всегда в салюте, фейерверке — это передаётся нам, и шоу получается весёлым и энергичным.

«Многие боятся сказать лишнее, темы для шуток сокращаются в разы»

— Вы играли в КВН. Как оцениваете уровень современного юмора?

— Сейчас сложное время для юмора. Это не касается нашего шоу, где про кого бы ни пошутили, человек только рад и сам подхватывает шутку.

Но в целом общество стало каким-то обидчивым. Раньше, мне кажется, такого не было. А сейчас, например, пишешь утром в соцсетях: «Я сегодня проснулся и выгляжу, как китаец», — в ответ прилетает волна хейта с претензиями. Мол, Вячеслав, как вы смеете принижать другую национальность?! Безобиднейшую фразу люди почему-то воспринимают в штыки.

Я не понимаю, с чем это связано. Вдруг у некоторых начинает атрофироваться самоирония и адекватное отношение к миру. Возможно, виноваты комплексы и обиды детства. Поэтому многие теперь боятся сказать лишнее, темы для шуток сокращаются в разы, стиль юмора становится «плавающим» и непонятным. В общем, сложные наступили времена.

Вячеслав Макаров с Неваляшкой пресс-служба НТВ

— У многих в шоу-бизнесе отсутствует самоирония?

— Скажем так: присутствует не у всех. Я стараюсь таких людей избегать.

— Когда вы в Интернете исполняли пародии на звёзд, они обижались?

— Обижались или нет, не знаю, но претензии никто не предъявил. А если бы предъявил, то я бы без проблем ролик удалил. Потому что чувство юмора у всех разное. И, может быть, герою ролика показалось бы, что я надсмеялся над его чувствами и творчеством. Мне проще удалить и забыть, нежели доказывать и пояснять. Я считаю, что в этом мире не надо никому ничего доказывать.

— Кто для вас образец юмора?

— Я никогда не выбирал себе топ юмористов, ведь у каждого комика свои особенности. Скорее, для меня «образец» — это собирательный образ, от каждого по чуть-чуть.

Мне нравятся интервью Ренаты Литвиновой. Она, конечно, не юморист, но порой её фразы сформулированы настолько с юмором и вместе с тем как бы серьёзно, что выходит иногда инфантильно, а иногда обдуманный литературный сарказм. Слушая её, я получаю колоссальное удовольствие.