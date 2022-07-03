Вдова Шатунова попала в больницу после похорон артиста

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Церемония прощания с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым

Вдова Юрия Шатунова Светлана госпитализирована в одну из столичных клиник после похорон певца. У неё возникли проблемы с сердцем, сообщает портал ProZvezd.

О том, что Светлана Шатунова была вынуждена лечь в больницу, рассказал продюсер Александр Герасимов.

Очень жалко его жену и детей. У него была потрясающая семья, которую он оберегал и никогда в помойку под названием «шоу-бизнес» не впихивал. У жены после известия о смерти Юры начались проблемы с сердцем, она даже в больницу была вынуждена лечь. Как они теперь без него? — переживает Герасимов.

По словам концертного директора, инфаркт у певца случился из-за чрезмерной нагрузки — артист работал, «словно каторжник». Сказались на здоровье артиста и суды с Разиным с делёжкой песен. Шатунов очень переживал из-за этого.

Сами посудите — как может быть Шатунов без «Белых роз»? Это же нонсенс! Кузнецов в своё время по пьяни отдал все права на песни Разину, а пострадал Шатунов, — рассказал продюсер.

Несмотря на суд с Разиным, Шатунов прекрасно зарабатывал и был востребован, отметил продюсер. К певцу стояла очередь из организаторов, а незадолго до смерти он отработал 18 больших концертов во Дворцах спорта.

Это же безумие — так работать! Ему говорили, что нужно больше отдыхать. Но он никогда не отказывался от работы. На сцене отдавал себя полностью: после каждого концерта был выжат, как мочалка! — говорит концертный директор.

Ранее продюсер Андрей Тимофеев, который ранее работал с создателем студии «Ласковый май» Андреем Разиным, заявил, что его коллега не явился на похороны певца Юрия Шатунова из-за боязни негатива и хейта. По его мнению, Разин боится столкнуться с теми, кто считает его ответственным за смерть исполнителя.