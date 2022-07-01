Продюсер Тимофеев рассказал, почему Разин не приехал на похороны Шатунова Продюсер Тимофеев: Разин не был на похоронах Шатунова из-за боязни негатива и хейта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продюсер Андрей Тимофеев, который ранее работал с создателем студии «Ласковый май» Андреем Разиным, заявил KP.RU, что его коллега не явился на похороны певца Юрия Шатунова из-за боязни негатива и хейта. По его мнению, Разин боится столкнуться с теми, кто считает его ответственным за смерть исполнителя.

Предполагаю, что он, возможно, скрывается и боится столкнуться с негативом и хейтом вживую. Ведь сейчас поклонники настроены крайне решительно и винят Разина в том, что тот подорвал здоровье Шатунова бесконечными судами и разбирательствами за авторские права, — считает продюсер.

Он также рассказал, что Разину не составляло большого труда приехать в Россию, поскольку он приобрел недвижимость в турецкой Анталье, из которой долететь до Москвы можно за три часа. Однако тот посчитал нужным дистанцироваться от окружения Шатунова.

На днях после похорон Юры Шатунова я написал Разину, спросил, почему он не прилетел. Тот прочитал и ничего не ответил. По заявлением самого Андрея я думал, что он находится в США. Но сегодня позвонил наш общий знакомый — по его словам, продюсер живет в Турции. Я думаю, три часа на самолете до России было бы несложно пролететь, чтобы попрощаться с кумом, но, видимо, его любовь к Юре останется лишь в постах в социальных сетях, — подчеркнул Тимофеев.

Шатунов умер в ночь на 23 июня, ему было 48 лет. Причиной смерти артиста стал обширный инфаркт. Друзья певца довезли его до больницы, но помочь исполнителю уже было нельзя. Через некоторое время Шатунов скончался.

Его вдова и дети после похорон продолжат судиться с Разиным за права на песни. О намерениях наследников исполнителя сообщил основатель группы и автор всех главных хитов Шатунова Сергей Кузнецов. Он приехал на церемонию прощания с певцом.