https://static.news.ru/photo/ef58a706-5942-11ea-aab8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Российская звезда эстрады Алла Пугачёва — идеальный блогер. С ней очень легко снимать шуточные ролики для Instagram, заявила латвийская коллега по сцене Лайма Вайкуле.

Ироничные видеозарисовки, которые в Интернете принято называть вайнами, получили неформальное название «Дамы с дюн». С их помощью певицы продолжают покорять сердца своих почитателей.

Все ролики — экспромт, подруги не договариваются заранее, о чём будут говорить в кадре. Просто включают камеру и шутят, рассказала Вайкуле в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

С Аллой очень легко. Она моментально отвечает. <...> Мы два Овна, — рассказала певица в ответ на реплику ведущего Ивана Урганта, что на съёмочной площадке между ними возникает «химия».

Несмотря на дружеские отношения, певицы никогда не исполняли песен дуэтом. Однако Вайкуле не исключила, что такое в будущем возможно.

Ранее, как писал NEWS.ru, Вайкуле посоветовала Пугачёвой обратиться к американским пластическим хирургам. Однако сейчас врачи запретили российской звезде ложиться под нож хирурга из-за проблем с сердцем.