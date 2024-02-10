В Сети появились кадры «Би-2» из тюрьмы в Таиланде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники рок-группы «Би-2» Шура (Александр Уман) и Лёва (Егор Бортник)

В Сети появились кадры с участниками группы «Би-2» из миграционной тюрьмы в Таиланде, их публикует РБК. На фото видны члены коллектива за решеткой. Они позируют стоя, лежа и сидя. У мужчин в камере были матрасы, телефоны и возможность их заряжать.

Сейчас все музыканты освободились из тюрьмы в Таиланде и уехали в Израиль. В полном составе их задержали в Таиланде 24 января после концерта на сцене клуба Illuzion Phuket на курортном острове Пхукет. Причиной стало нарушение миграционного законодательства. Тайский суд приговорил каждого музыканта к штрафу в 3000 батов и депортации.

1 февраля стало известно, что Израиль принял всех арестованных в Таиланде членов рок-группы несмотря на то, что у троих из них есть только российское гражданство. Глава МИД Израиля Исраэль Кац пообщался с ними, опубликовал фотографию со встречи и сообщил, что счастлив видеть рокеров в еврейском государстве.

Telegram-канал Mash сообщал со ссылкой на источники, что причиной задержания участников «Би-2» стала антироссийская позиция и поддержка ВСУ, а инициатором якобы стало генконсульство РФ в Таиланде. Российские дипломаты эту информацию не подтвердили.