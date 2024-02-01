Израильский министр сделал фото с «Би-2» Глава МИД Израиля пообщался с коллективом группы «Би-2»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава МИД Израиля Исраэль Кац пообщался с депортированными из Таиланда музыкантами группы «Би-2». Министр в Twitter (Х) опубликовал фотографию со встречи и сообщил, что счастлив видеть рокеров в еврейском государстве.

Сегодня вечером я встретился с участниками «Би-2», одной из ведущих русскоязычных групп, которые вернулись после ареста в Таиланде. Я сказал им, что я счастлив, что мы смогли вывезти их в Израиль, — написал Кац.

Он добавил, что музыкантов могли экстрадировать в Россию, где им грозило «длительное тюремное заключение». Кац подчеркнул, что его работа заключается в защите граждан Израиля по всему миру и он рад, что дипломатам удалось помочь «Би-2».

До этого лидер и сооснователь рок-группы «Би-2» Лева (Егор Бортник, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) признал вину за нарушение законов Таиланда, отметив, что наказание — штраф и депортация — за это было несоизмеримым. Музыкант также поблагодарил израильскую сторону и персонально Исраэля Каца за помощь.

Корреспондент РИА Новости сообщил, что аккредитованным в Израиле российским журналистам отказали в присутствии на пресс-конференции группы «Би-2». По словам репортера, представитель группы Игорь Рубинштейн в грубой форме заявил, что российскую прессу не пустят.

Как уточнило агентство, менеджер коллектива едва ли не силой пытался вывести корреспондента РИА Новости из отеля, где организована пресс-конференция. Кроме того, пишет агентство, Рубинштейн вызвал охрану.