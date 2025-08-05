Умерла легендарная певица и звезда Бродвея

В возрасте 101 года скончалась вдова известного продюсера Джерри Вайнтрауба, певица и звезда Бродвея Джейн Морган (настоящее имя — Флоренс Кэтрин Курье), сообщает американское издание Deadline. По его данным, артистка умерла естественной смертью в Неаполе, штат Флорида.

Морган скончалась в понедельник по естественным причинам в Неаполе, штат Флорида. Ей был 101 год. Семья объявила о ее смерти, сказав: «Наша любимая Джейн мирно скончалась во сне», — говорится в материале.

Морган родилась в 1924 году. Карьеру певицы начала в Париже после обучения в Джульярдской школе. Первую славу ей принес альбом The American Girl from Paris (1956), а песня Fascination из фильма «Любовь после полудня» сделала ее всемирно известной. Она часто выступала на шоу Эда Салливана и играла на Бродвее в мюзиклах «Кан-Кан» и «Джентльмены предпочитают блондинок».

В 1965 году она вышла замуж за продюсера Джерри Вайнтрауба, удочерила трех девочек и оставила эстраду в 1970-х, изредка участвуя в благотворительных мероприятиях. Позже помогала мужу в работе над фильмами, включая «Одиннадцать друзей Оушена». В 2009 году выступила на концерте в его честь, призывая всех называть ее по фамилии Вайнтрауб.

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