Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 августа 2025 в 11:27

Умерла легендарная певица и звезда Бродвея

Певица Джейн Морган умерла в возрасте 101 года

Джейн Морган (настоящее имя — Флоренс Кэтрин Курье) Джейн Морган (настоящее имя — Флоренс Кэтрин Курье) Фото: w87/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В возрасте 101 года скончалась вдова известного продюсера Джерри Вайнтрауба, певица и звезда Бродвея Джейн Морган (настоящее имя — Флоренс Кэтрин Курье), сообщает американское издание Deadline. По его данным, артистка умерла естественной смертью в Неаполе, штат Флорида.

Морган скончалась в понедельник по естественным причинам в Неаполе, штат Флорида. Ей был 101 год. Семья объявила о ее смерти, сказав: «Наша любимая Джейн мирно скончалась во сне», — говорится в материале.

Морган родилась в 1924 году. Карьеру певицы начала в Париже после обучения в Джульярдской школе. Первую славу ей принес альбом The American Girl from Paris (1956), а песня Fascination из фильма «Любовь после полудня» сделала ее всемирно известной. Она часто выступала на шоу Эда Салливана и играла на Бродвее в мюзиклах «Кан-Кан» и «Джентльмены предпочитают блондинок».

В 1965 году она вышла замуж за продюсера Джерри Вайнтрауба, удочерила трех девочек и оставила эстраду в 1970-х, изредка участвуя в благотворительных мероприятиях. Позже помогала мужу в работе над фильмами, включая «Одиннадцать друзей Оушена». В 2009 году выступила на концерте в его честь, призывая всех называть ее по фамилии Вайнтрауб.

Ранее стало известно о смерти Стеллы Римингтон, первой женщины — директора британской контрразведки MI5 и прообраза легендарной М из фильмов о Джеймсе Бонде. Ей было 90 лет.

США
смерти
шоу-бизнес
Бродвей
звезды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Дании потребовали убрать «порнографическую» русалку
Выбивает слезу: хреновина с черносливом для истинных ценителей
Кадыров раскрыл состояние своего здоровья
Крестник Матвиенко предложил две кандидатуры на звание врага народа России
Военэксперт рассказал о начале уличных боев в Купянске
Ушел из жизни бывший президент Румынии Илиеску
Украина усилила репрессии против «отмененного» продюсера Quest Pistols
В РПЦ раскрыли число находящихся в зоне СВО священников
Европу предупредили о последствиях от снятия в России моратория на РСМД
Стало известно о массовой мобилизации лиц с особым статусом на Украине
РФ сняла запрет на РСМД. Европа в ужасе: теперь «Орешник» ударит по НАТО?
Штормовой ветер и холодрыга до +10? Погода в Москве в сентябре: чего ждать
Мужчина ради свадьбы 17 раз принудил невесту к занятию проституцией
В Сети появилась карта продвижения ВС России в Днепропетровской области
В Чечне усилили борьбу с фейками в соцсетях
Разбившего голову туриста эвакуировали с горы Белуха на вертолете Ми-8
Пьяный россиянин угнал машину бабушки, пока она лежала в реанимации
ВСУ обстреляли из HIMARS химический завод в Горловке
Известный актер из фильма «Солнечный удар» скончался перед днем рождения
Самый толстый россиянин может умереть в Нижнем Новгороде
Дальше
Самое популярное
Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи
Общество

Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин
Общество

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.