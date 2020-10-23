Умер отец рэпера Басты

Ушёл из жизни Михаил Вакуленко — отец рэпера Василия Вакуленко, известного под псевдонимом Баста. Об этом артист сообщил в соцсетях.
Ты останешься в моём сердце и в моих воспоминаниях настоящим русским офицером, целеустремлённым, самоотверженным, мечтавшим изменить мир, искренним идеалистом, верящим в справедливость и в человечность... Покойся с миром, батя, — написал Баста в Instagram.
Подробностей случившегося он не сообщил. Подписчики оставляют комментарии с соболезнованиями.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в московском храме Христа Спасителя прошло отпевание протоиерея Димитрия Смирнова, скончавшегося на 70-м году жизни после продолжительной болезни. На заупокойное богослужение пришли более 2,5 тысячи человек.