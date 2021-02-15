«У нас есть батоны!»: Дружинина резко ответила артистам на жалобы о нищете

https://static.news.ru/photo/6e6b7bba-6f93-11eb-a6aa-96000091f725_660.jpg Светлана Дружинина Фото: sdruzhinina_official/instagram.com

Режиссёр сериалов «Гардемарины, вперёд!» и «Тайны дворцовых переворотов» Светлана Дружинина обрушилась с критикой на актёров и музыкантов, жалующихся на своё материальное состояние. Она призвала звёзд ценить что есть и напомнила о времени, когда раздобыть хлеб было практически невозможно.

75-летняя Дружинина рассказала о случае из своего детства, когда её мама пришла домой с батоном хлеба, а она даже не знала, как его есть. Маленькая Светлана видела хлеб только по телевизору.

Когда говорят: «Мне худо», — я отвечаю: «Ребята, не беситесь с жиру, мы так хорошо живём! У нас есть батоны!» — посоветовала режиссёр в эфире программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

Кроме этого Дружинина рассказала, что занималась балетом в школе при Большом театре. Демонстрировать свои достижения режиссёр отказалась, зато заставила Корчевникова делать мостик. Гибкость телеведущего Дружининой не понравилась и она порекомендовала развивать её с помощью кусочка сахара, который нужно поймать и съесть, «подтаскивая к пяточкам».

Из-за коронавируса некоторые актёры, музыканты и другие представители шоу-бизнеса начали жаловаться на снижение доходов, к которым привели ограничения, введённые в разгар пандемии. Многие знаменитости в конце 2020 года говорили о своём бедственном положении, а некоторые и вовсе предлагали обратиться за поддержкой к властям.

Ранее шквал негативных комментариев оставили разгневанные граждане России под постом славившегося своими скандальными выходками актёра Алексея Панина. Звезда «Жмурок», который сейчас живёт в Испании, процитировал в своей публикации письмо поэта Александра Пушкина к своему «коллеге» Петру Вяземскому, сообщал NEWS.ru.