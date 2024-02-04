Тома Круза вновь заметили с молодой экс-женой российского олигарха Том Круз прокатил на вертолете 36-летнюю россиянку Эльсину Хайрову

Фото: Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

Том Круз

Голливудский актер Том Круз прокатил на вертолете дочь российского депутата и экс-жену олигарха Эльсину Хайрову, передает Just Jared. Они приземлились в Лондоне 3 февраля. Хайрова, которая младше актера на 25 лет, сидела позади Круза.

Слухи о романе американца и россиянки появились в декабре прошлого года. Сначала Круза и Хайрову засняли на свидании в Лондоне, а позднее американские СМИ распространили информацию о том, что звезды «постоянно куда-то ходят». Актер и бывшая модель уже успели посетить Winter Wonderland, где у них состоялось тайное свидание.

Информацию о новой возлюбленной Круза также распространил портал Daily Mail. По данным источника издания, Круз не отходит от своей новой пассии и ни у кого не возникает сомнений в том, что они — пара. Издание сообщает, что актер и экс-модель посещают вечеринки, в том числе «полностью русские», а уезжает с них пара рано утром.

Телеведущая Ксения Собчак ранее назвала эффектной избранницу голливудского актера. По ее словам, 36-летняя дочь депутата от «Единой России» посещает заграничные вечеринки, носит платья стоимостью от 290 тысяч рублей и ездит со своим личным фотографом.