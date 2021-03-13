Киркоров оправдался перед Азизой после скандала в шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/624b43c0-84fa-11eb-9fd6-96000091f725_660.jpg Певица Азиза Фото: vk.com/aziza_info

Певица Азиза со скандалом покинула шоу «Маска» на телеканале НТВ в выпуске, вышедшем на экраны 7 марта. Артистку крайне расстроило решение жюри. В воскресенье, 14 марта, пятый эфир начался с того, что судьи признались, что до сих пор переживают за скрывавшуюся в образе Пингвина звезду.

Тимур Родригез, одним из первых разгадавший тайну Пингвина, сказал, что случай с Азизой стал для него особенным.

Не скрою, что мне приятно, когда я называю какую-то версию и она потом срабатывает. Но не в этом случае. Я увидел, как расстроилась Азиза. Я не ожидал, что Азиза так отреагирует, что она не будет петь песню, что не захочет воспринимать этот финал как нечто лёгкое, — поделился шоумен.

Председатель жюри Филипп Киркоров признался, что тоже не смог бы спеть финальную песню на месте Пингвина. Певец заявил, что у него был ком в горле, когда Азиза покидала проект.

Я же своей рукой расписался в том, чтобы она вылетела из проекта, я — её друг. Азиза, ты потрясающая. Ты очень здорово проявила себя в проекте. И могла бы ещё больше раскрыться. Я знаю, но этот проект тем и прекрасен, что даёт возможность мечтать. И мы все тебе желаем, чтобы твоя мечта сбылась, — заключил Киркоров.

Ранее Азиза извинилась перед зрителями «Маски» за своё поведение, передавал NEWS.ru. Артистка призналась, что не смогла скрыть своей обиды на судей передачи.