Тимати намекнул на провал лейбла Black Star

https://static.news.ru/photo/62bc4308-15e8-11eb-b463-fa163e074e61_660.jpg Фото: timatiofficial/instagram.com

В Instagram-аккаунте рэпера Тимати (Тимура Юнусова) появилась серия загадочных сторис, в которых пользователи увидели намёк на печальную судьбу, которая ожидает лейбл Black Star после ухода одного из его основателей.

Тимати уже несколько месяцев ничего не связывает с лейблом. Бывший владелец отправился в свободное плавание, заявив, что больше не хочет быть частью огромного холдинга. Карьера исполнителя от этого шага не пострадала: его песни занимают ведущие места в чартах, он записал несколько совместных работ с Джиганом, Моргенштерном и Егором Кридом.

В своих свежих сторис Тимати намекнул на то, что он был основной причиной успеха Black Star, считают пользователи.

Живи воспоминаниями. Это, наверное, единственное, что тебе остаётся сейчас. Скоро поймёшь, что именно Тимурчик накачивал этот шарик гелием, и он летел. Ты продолжаешь качать туда воздух, не понимая, что он уже два года катится по полу, — написал рэпер.

По мнению подписчиков, реплика адресована сооснователю лейбла Пашу (Павлу Курьянову), который назвал уход Тимати предательством.

Ранее бывшая партнёрша рэпера Анастасия Решетова c помощью фото сына подшутила над участием Тимати в реалити-шоу «Холостяк», передавал NEWS.ru.