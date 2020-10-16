Тимати и Анастасия Решетова предстали вместе перед публикой

https://static.news.ru/photo/f095a2b2-0fcd-11eb-b5b7-fa163e074e61_660.jpg Тимати и Анастасия Решетова Фото: timatiofficial/instagram.com

Российский хип-хоп-исполнитель, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель Тимати поздравил своего сына Ратмира с днём рождения. В честь этого была устроена фотосессия с матерью мальчика, бывшей возлюбленной артиста Анастасией Решетовой.

Ратмир Тимурович, сегодня твой первый год!!! А впереди ещё целая жизнь!!! И мы с Мамой сделаем все возможное, чтобы она получилась интересной, счастливой и насыщенной!!! Мы тебя очень любим и гордимся тобой, — написал Тимати под фото в Instagram.

Большинство подписчиков отметили, что на фото пара выглядит очень красиво. Однако многие написали, что при этом видно, как равнодушно друг к другу относятся Тимати и Анастасия Решетова.

11 сентября стало известно, что Тимати и его девушка Анастасия Решетова расстались. Они были в отношениях с 2014 года. О разрыве с рэпером модель сообщила в Instagram. Она отметила, что в ситуации «не замешаны посторонние люди». Решетова поблагодарила исполнителя за «прекрасные шесть лет» и выразила надежду на то, что им удастся превратить их отношения в «идеальный родительский тандем» ради их сына Ратмира, писал NEWS.ru.