Телеведущий Колтовой тайно развёлся накануне авиакатастрофы

https://static.news.ru/photo/a6b15fac-34ac-11eb-a63b-fa163e074e61_660.jpg Александр Колтовой Фото: vk.com/a.koltovoy

Телеведущий Александр Колтовой тайно развёлся накануне авиакатастрофы и даже успел познакомить свою дочку с детьми новой избранницы, которая также погибла во время крушения.

На сайте одного из судов есть информация о том, что Александр Колтовой развёлся со своей женой 12 августа 2020 года. Инициатором развода был сам журналист. Пара рассталась, заключив мировое соглашение и поделив имущество поровну. У ведущего остались загородный участок и автомобиль, а у жены — квартира и другая машина. Ребёнок по соглашению сторон остался жить с матерью, пишет MK.RU.

Ведущий последнее время испытывал кризис, выход которому находил на стороне. Он быстро влюблялся и также быстро охладевал к новой пассии. Последним его увлечением стала Наталья Климова. Никто из опрошенных его друзей лично с ней знаком не был. Однако за месяц до трагедии журналист рассказал, что на этот раз он точно нашёл «своего человека».

Со слов друзей, телеведущий даже планировал женится на Наталье, а также познакомить её с близким кругом в Сочи, где собирался провести Новогодние праздники.

Бывшая жена узнала о Климовой за две недели до их гибели от своей дочки. Та случайно проговорилась, что познакомилась с детьми папиной подруги.

Ранее подруга погибшей Натальи Климовой рассказала, что девушка испытывала к ведущему симпатию, но рушить его семью не стала бы.

Ведущий НТВ Александр Колтовой разбился 7 ноября при крушении самолёта Cessna 7 в Московской области. Вместе с ним на борту находилась некая Наталья Климова. Она тоже погибла. Отмечалось, что у воздушного судна вскоре после взлёта отказал и загорелся двигатель. Журналист увёл самолёт от жилых домов, после чего в поле совершил жёсткую посадку, которая стала смертельной. Приоритетной следователи считают версию о технической неисправности самолёта, писал NEWS.ru.