Татьяна Васильева раскритиковала выступление Вайкуле с украинским флагом

Фото: Aleksandr Gusev/Global Look Press

Лайма Вайкуле

Певица Лайма Вайкуле вышла на концерт в Паланге с украинским флагом, народная артистка России Татьяна Васильева в разговоре с «Народными Новостями» назвала «не большой потерей» отсутствие концертов латвийской исполнительницы в России. Она напомнила, что в стране и без Вайкуле достаточно талантливых музыкантов.

Я вообще никогда в жизни ее не видела, поэтому меня, так сказать, ее поступок никак не интересует. Не большая потеря от того, что не будет ее концертов в России. Вообще нет потери. Не Шаляпин же, — отметила Васильева.

Актриса добавила, что не может хорошо относиться к знаменитостям, которые заработали себе славу в России, но покинули страну в трудные времена. Она убеждена, что такие звезды могут зарабатывать деньги исключительно в России, так как среди их поклонников преимущественно россияне. Васильев считает, что покинувшие страну артисты со временем вернутся и будут «радовать» российских зрителей.

То есть когда плохо в России, когда какое-то время не можешь зарабатывать, так и страна плохая, а когда там заканчиваются деньги, все сюда лезут обратно. И самое удивительное будет, что они действительно вернутся и будут работать, так сказать, «радовать» нас, — резюмировала актриса.

Ранее Татьяна Васильева резко высказалась по поводу громких интервью уехавшей из России Чулпан Хаматовой. Сбежавшая актриса рассказала, почему она покинула родину, и ещё назвала звание народной артистки России «какой-то бредятиной».