Сын Валерии показал новый шикарный номер в Турции

https://static.news.ru/photo/b701f144-f147-11ea-bae8-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/prigozhin_iosif

Сын Валерии Арсений Шульгин сообщил, что ему и его жене наконец-то предоставили номер класса suit с отдельным бассейном и шикарными завтраками. Молодожёны, которым изначально не очень повезло с апартаментами, нашли отель, который их устроил.

Сын певицы провёл по новому номера экскурсию, показав и новый ремонт, и вид из окна на горы, и роскошный завтрак. До этого паре не так повезло: отель, в который молодожёны заехали изначально оказался совсем не таким, как на фото в Сети.

@arseniy_shulgin

Сын певицы опубликовал подробные фото и поделился восторженными эмоциями, пишут «Невские новости».

Мы заехали в новый отель — тут очень классный номер после ремонта. Мы взяли suit, просторный! Все офигенски! — подписал пост Арсений Шульгин.

Пара решила позавтракать в номере. Сын певицы заметил, что им не обязательно выходить на общий пляж: в таких номерах есть отдельный бассейн с прилегающей территорией.

Ранее NEWS.ru сообщал, что младший сын певицы Валерии 21-летний Арсений Шульгин, который сыграл свадьбу с Лианой Волковой, рассказал, как проходит их медовый месяц. Пара решила провести его в Турции. Как признался новоиспечённый муж, в первый же день его отдых с возлюбленной был испорчен рядом неприятностей.