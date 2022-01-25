Сын Сафронова завил о судимости нового бойфренда Волочковой

Сын художника Никаса Сафронова Дмитрий Сафронов заявил о судимости нового бойфренда Анастасии Волочковой и его возможном розыске за причастность к теракту. С сенсационным заявлением актёр выступил в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Сафронов уточнил , что нового возлюбленного балерины Сергея Кузнецова судили за кражу, а также добавил, что провёл «собственное расследование».

Ты попала в руки нехорошему человеку. Это мошенник, это бандит. Я провёл своё расследование, нанял детективов и узнал, что у этого человека была судимость за грабёж в 2001 году, после чего он бежал на Украину. Сейчас он в розыске находится на Украине, — сообщил сын художника Волочковой прямо в студии Первого канала.

В качестве доказательства актёр предъявил якобы добытую им полицейскую ориентировку на Кузнецова, в которой говорится, что новый ухажёр артистки разыскивается на территории Украины за «террористический акт с применением оружия». Там же сообщается, что мужчина был осуждён в 2001 году в Тамбовской области за кражу, совершённую группой лиц по предварительному сговору.

Волочкова отказалась верить в предоставленные Сафроновым документы. Сам Кузнецов напрочь отверг все обвинения актёра.

Я никогда в жизни не был в Тамбовской области. В 2001 году я был гражданином Украины, у меня не было российского гражданства, — заявил бойфренд балерины.

Ранее сообщалось, что балерина Анастасия Волочкова устроила скандал в самолёте, прилетевшем в московский аэропорт Шереметьево из Мальдивской Республики. Причиной стало нежелание артистки надевать маску.