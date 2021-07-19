Сын певицы разнёс квартиру после съёмок матери в шоу Кудрявцевой

Российская эстрадная певица Алиса Мон рассказала о том, как участвовала в шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». В беседе с «Собеседником» она призналась: её сын Сергей чуть ли не разнёс квартиру после съёмок матери.

А что сын у меня вытворял! У нас такой скандал был дома! Он не любит, когда его афишируют, а там показали все его фотографии <...>. В общем, я знала, что что-то будет. Хотя бы разбитая чашка, но будет. Прихожу, смотрю, а на кухне от двери рейка валяется. Видимо, он кулаком по ней дал на эмоциях, — рассказала Мон.

Мать решила: лучшая защита — это нападение, и предложила ему съехать с её квартиры, если что-то не устраивает. Благо до переезда не дошло и семья помирилась.

Я его понимала. У меня самой после этой программы было рвотное состояние. Было так противно, вы просто не представляете! — призналась певица.

Алиса Мон объяснила: во время съёмок ей задавали очень личные вопросы, например, о прерывании беременности. Вся семья была крайне возмущена программой. Однако несмотря на это, она не винит Кудрявцеву, поскольку говорить о личном — не её выбор.

У неё же ухо, в которое ей говорят, какие вопросы задавать. Был такой момент, что она говорит прямо в студии: «Вот этот вопрос я вообще задавать не буду», — вспомнила Мон.

Ранее сообщалось, что российская певица Ирина Дубцова, которая 17 лет назад стала победительницей четвёртой «Фабрики звёзд», пожаловалась на психологическое давление, присутствовавшее на съёмках проекта. Она призналась, что свободно выходить на улицу было невозможно, да и находиться 24/7 под пристальным вниманием камер было очень тяжело.