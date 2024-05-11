Сын Канделаки рассказал, почему ушел с «Новой Фабрики звезд» Певец Лео Канделаки признался, что выполнил свою миссию на «Новой Фабрике звезд»

Фото: Пресс-служба ТНТ

Леонтий Канделаки на шоу “Новой Фабрике звезд”

Молодой певец Леонтий Канделаки, принимавший участие в проекте «Новая Фабрика звезд» в команде Сергея Шнурова, заявил в эфире на YouTube-шоу «Есть нюансы», что изначально его главной целью являлось выступить на телевидении и спеть авторскую песню. По его словам, он выполнил свою миссию, после чего решил уйти с проекта.

В определенный момент мне показалось, что та самая миссия моя выполнена. Я сделал все, что я хотел. Я вышел, я спел авторскую песню, я всем показался. Можно ехать дальше, спасибо, — рассказал Канделаки.

Ранее стало известно, что сын шансонье Михаила Круга Александр стал участником программы «Новая Фабрика звезд» на ТНТ. Молодой человек сразу признался, что является сыном известного барда, а первое выступление у него было с матерью Ириной Круг. Александру Кругу 21 год. Он учился в кадетском корпусе, затем в элитной школе и Щукинском училище. В 2023 году выпустил дебютную песню «Твой каприз».

Участник первой «Фабрики звезд» Михаил Гребенщиков отметил, что продюсеры «Новой Фабрики звезд» на ТНТ учли опыт старого проекта и поставили для артистов возрастной ценз до 21 года. Он объяснил, что продюсерам лучше работать с молодыми, а не взрослыми исполнителями с уже сформировавшимися взглядами и стереотипами.