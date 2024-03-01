Гребенщиков раскрыл, чем «Новая Фабрика звезд» отличается от старой Гребенщиков: на «Новую Фабрику звезд» продюсеры берут только молодых

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Михаил Гребенщиков

Продюсеры «Новой Фабрики звезд» на ТНТ учли опыт старого проекта и поставили для артистов возрастной ценз до 21 года, сказал NEWS.ru участник первой «Фабрики звезд» Михаил Гребенщиков. Он объяснил, что это очень важно, поскольку продюсерам лучше работать с молодыми, а не взрослыми исполнителями, с уже сформировавшимися взглядами и стереотипами.

Сейчас там набирают исполнителей в возрасте с 16 до 21 года. Это, наверное, из-за того, что если ты строишь серьезные планы на артиста и собираешься из него что-то делать, лепить, то лучше, конечно, делать это в юном возрасте, чем когда это уже сформировавшийся человек со своими взглядами и стереотипами, — сказал Гребенщиков.

Певец добавил, что он пришел на первую «Фабрику звезд» в 26 лет, когда он был известным диджеем в Воронеже и у него уже были свои взгляды, понимание, музыкальный опыт, и сегодня такому, как он, возрастному участнику на этот музыкальный проект «не залететь».

Первая «Фабрика звезд» под руководством продюсера Игоря Матвиенко выходила в 2002 году на Первом канале. Гребенщиков стал одним из призеров шоу и получил в подарок квартиру в Москве. Зрителям он запомнился по песне «Танцы-обниманцы», своеобразному юмору и образу фрика.

Премьера музыкального проекта «Новая Фабрика звезд» состоится 3 марта в 17:00 на телеканале ТНТ. Зрители смогут следить за программой ежедневно в рамках реалити, которое будет выходить в 09:00. Показаны будут не только вокальные тренировки конкурсантов, но и их жизнь в доме, как это было на старом проекте.

Продюсер Иосиф Пригожин предрек «Новой Фабрике звезд» успех благодаря формату и наставникам шоу Сергею Шнурову и Сергею Жукову. По его мнению, после выхода шоу на российской эстраде появятся новые звезды.