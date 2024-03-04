Сын Михаила Круга стал участником нового сезона «Фабрики звезд»

Фото: Пресс-служба ТНТ

Александр Круг, Ирина Круг

Сын шансонье Михаила Круга Александр стал участником программы «Новая Фабрика звезд» на ТНТ. Молодой человек сразу признался, что является сыном известного барда, а первое выступление у него было с матерью Ириной Круг.

Здравствуйте, меня зовут Саша Круг, я родился в городе Твери, мне 21 год. Да, я сын Михаила Круга — известный бард, шансонье, исполнял такие хиты, как «Владимирский централ», «Жиган-лимон», «Девочка-пай», и можно еще много всего перечислять, — рассказал Александр в видеовизитке.

Александру Кругу 21 год. Он учился в кадетском корпусе, затем в элитной школе и Щукинском училище. В 2023 году выпустил дебютную песню «Твой каприз». Во время кастинга на проект «Новая Фабрика звезд» исполнил песню группы «Король и Шут» «На краю», хотя обычно поет шансон. По итогам первого выпуска Круг оказался в команде солиста группы «Руки вверх» Сергея Жукова.

Ранее участник первой «Фабрики звезд» Михаил Гребенщиков отметил, что продюсеры «Новой Фабрики звезд» на ТНТ учли опыт старого проекта и поставили для артистов возрастной ценз до 21 года. Он объяснил, что продюсерам лучше работать с молодыми, а не взрослыми исполнителями с уже сформировавшимися взглядами и стереотипами.