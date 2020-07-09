Сын Бари Алибасова назвал подозреваемых в покушении на продюсера

https://static.news.ru/photo/bb9e5fe0-c216-11ea-ad60-fa163e074e61_660.jpg Бари Алибасов Фото: АГН Москва

Сын Бари Алибасова заявил, что Ольга Шукшина, Андрей Назаров и Владимир Юрин пытались отравить продюсера. Подозреваемые решили ответить звёздному отпрыску на обвинения.

Ранее Бари Алибасов — младший записал видеообращение, в котором объяснил внезапное исчезновение летом своего отца. По словам мужчины, легенду российского шоу-бизнеса хотели убить. Обследование подтвердило верность его предположений. После покушения Алибасова поместили в психиатрическую лечебницу.

Первое, что пропало, это завещание. Его жена имеет право на половину имущества умершего, если бы не было документа. Второе — был выкран список отцовских активов. А также есть видео, на которых Юрин и Назаров просили переписать папу квартиру на себя, — отметил сын Алибасова на пресс-конференции.

В свою очередь бывший директор продюсера Андрей Назаров всё отрицает. Он шокирован тем, что несёт Бари Алибасов-младший.

Бывший участник группы «Интеграл» Юрин утверждает, что артист Алибасов-старший должен ему 3 миллиона рублей. Он работал на продюсера несколько лет.

Пять лет я пахал, а твой отец не дал мне ни копейки. Я ему все бабки отсылал. Я дрался, на смерть дрался с бандитами. Я отвечаю, я убил одного человека, — рассказал музыкант в ролике, показанном в шоу «Пусть говорят».

Бари Алибасов-младший начал настаивать на своей правоте. По его версии, Назаров и Юрин постоянно наливали его отцу некачественный алкоголь, отчего у продюсера сильно пострадала печень.

Дочь Лидии Федосеевой-Шукшины Ольга призналась, что не знает, как реагировать на такие обвинения. Она переживает за мать, которую обманул Алибасов-старший.

Представляющий интересы семьи Алибасовых правозащитник Олег Сухов уже подал заявление в Пресненский межрайонный следственный отдел СУ по ЦАО Москвы о проведении проверки и возбуждении уголовного дела в отношении бывшего участника группы «Интеграл» Валерия Юрина, экс-помощника Бари Каримовича Андрея Назарова и Ольги Шукшиной. Доверителем в этом процессе выступил сын музыканта Бари-младший. Он рассказал адвокату, что в конце апреля — начале мая эти люди попытались его отравить, чтобы завладеть активами. Заявление составлено исходя из состава преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса РФ «Покушение на убийство группой лиц из корыстных побуждений», «Кража группой лиц по предварительному сговору», «Похищение важного личного документа».

Вся эта история разворачивается на фоне скандала между семьями Алибасова и его возлюбленной Лидии Федосеевой-Шукшиной из-за недвижимости. Федосеева-Шукшина подарила Алибасову свою квартиру. После этого продюсер продал её своему директору Сергею Моцарю. Позднее сотрудник создателя группы «На-На» рассказал, зачем продюсеру понадобилось продавать ему квартиру Федосеевой-Шукшиной. По его словам, так супруги прятали недвижимость от своих детей — сына Алибасова Бари и дочери Шукшиной Ольги.

Изначально квартира в Новой Москве была подарена Федосеевой-Шукшиной своему супругу, но с условием, что после её смерти недвижимость снова вернётся в семью. По слухам, жильё даже предназначалось детям дочери артистки Марии — Фоме и Фоке, но директор Алибасова напрочь отмёл их. По словам Моцаря, о передаче двойняшкам бабушкиной квартиры и речи не было, так как она боялась, что жильё у мальчиков «отберёт отец».

Кроме того, недавно Лидия Николаевна получила новый паспорт, где не оказалось штампа о браке с Алибасовым. Актриса сама заявила, что её ничто не связывает со скандально известным продюсером.

Сделка о дарении жилья была совершена добровольно, но сейчас уже Федосеева-Шукшина отказывается признавать её законность. Актриса говорит, что не понимала, какую бумагу в пользу Алибасова она подписывает, и ссылается на то, что «ничего не помнит». Адвокат Сергей Жорин, оформлявший сделку, подтвердил свои слова о добровольном согласии Федосеевой-Шукшиной на дарение жилья Алибасову видеозаписью, писал NEWS.ru.