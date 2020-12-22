Сябитова предупредила Авербуха о сложностях брака с Арзамасовой

Фигуристу Илье Авербуху будет сложно в браке с актрисой Елизаветой Арзамасовой, предупреждает телевизионная сваха Роза Сябитова.
По сути, Илья Авербух женился на ребёнке и должен осознавать, что у Лизы другие друзья, она слушает другую музыку — ну всё другое! Поэтому придётся решать эти моменты, — сказала Сябитова порталу Sobesednik.ru.
Однако при этом сваха не исключила, что между парой действительно любовь, а не меркантильный брак.
Ранее Сябитова назвала своё главное желание — быть здоровой, писал NEWS.ru.