Сябитова предупредила Авербуха о сложностях брака с Арзамасовой

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Хореограф Егор Дружинин предположил, что певица Ольга Бузова может баллотироваться на пост президента России, и объяснил, благодаря каким качествам она могла бы стать главой государства.

По его словам, Ольга «недалека от народа», такие люди, как она, «высказывают точку зрения обывателя, обычного зрителя». В интервью Надежде Стрелец в рамках шоу «Стрелец — молодец!» он отметил, что...