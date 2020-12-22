16+

Рубрики

Медиа

Архив

Шоу-бизнес

Сябитова предупредила Авербуха о сложностях брака с Арзамасовой

15:00, 22 декабря 2020 392
Роза Сябитова Роза Сябитова Фото: syabitova_roza/instagram.com

Фигуристу Илье Авербуху будет сложно в браке с актрисой Елизаветой Арзамасовой, предупреждает телевизионная сваха Роза Сябитова.

По сути, Илья Авербух женился на ребёнке и должен осознавать, что у Лизы другие друзья, она слушает другую музыку — ну всё другое! Поэтому придётся решать эти моменты, — сказала Сябитова порталу Sobesednik.ru.

Однако при этом сваха не исключила, что между парой действительно любовь, а не меркантильный брак.

Ранее Сябитова назвала своё главное желание — быть здоровой, писал NEWS.ru.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео