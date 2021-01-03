Светлана Бондарчук устроила фотосессию в русском народном стиле

Светлана Бондарчук и её супруг Сергей Харченко проводят новогодние праздники в деревне Верхние Мандроги.
Вместе со своей подругой светская львица решила устроить зимнюю сессию в русском народном стиле. Они нарядились в голубые павлопосадские платки и сфотографировались на фоне зимнего леса.
На другом снимке, который бывшая жена Фёдора Бондарчука
Ранее Светлана Бондарчук блистала на благотворительном вечере в шубке из ламы и жаккардовом платье мини. Модель является одним из организаторов ежегодного рождественского вечера, который они с Евгенией Поповой вот уже десять лет проводят в первое воскресенье декабря.
Этот год, несмотря на пандемию, не стал исключением. Идея мероприятия состоит в том, что актёры, режиссёры и другие работники киноиндустрии представляют в качестве лотов свои короткометражки. Купить их может любой желающий. Вырученные деньги идут в благотворительные фонды, писал NEWS.ru.