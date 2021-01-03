Светлана Бондарчук устроила фотосессию в русском народном стиле

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Светлана Бондарчук и её супруг Сергей Харченко проводят новогодние праздники в деревне Верхние Мандроги.

Вместе со своей подругой светская львица решила устроить зимнюю сессию в русском народном стиле. Они нарядились в голубые павлопосадские платки и сфотографировались на фоне зимнего леса.

На другом снимке, который бывшая жена Фёдора Бондарчука опубликовала в Instagram, она позирует на крыльце деревянного дома в белых валенках. В комментариях 52-летняя Светлана пожаловалась, что за два дня отдыха в деревне успела поправиться на 2 кг.

Ранее Светлана Бондарчук блистала на благотворительном вечере в шубке из ламы и жаккардовом платье мини. Модель является одним из организаторов ежегодного рождественского вечера, который они с Евгенией Поповой вот уже десять лет проводят в первое воскресенье декабря.

Этот год, несмотря на пандемию, не стал исключением. Идея мероприятия состоит в том, что актёры, режиссёры и другие работники киноиндустрии представляют в качестве лотов свои короткометражки. Купить их может любой желающий. Вырученные деньги идут в благотворительные фонды, писал NEWS.ru.