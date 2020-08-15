Светлана Бондарчук стала невестой во второй раз

https://static.news.ru/photo/fd5e57f6-df20-11ea-bb36-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/a030aa

Бывшая жена российского режиссёра Фёдора Бондарчука Светлана Бондарчук вышла замуж за бизнесмена Сергея Харченко. В своём Instagram невеста выложила снимок со свадьбы.

Так, торжественная церемония бракосочетания проходила в Гагаринском ЗАГСе Москвы. На представленном кадре Бондарчук запечатлена в белом платье из кружева с широкими рукавами. Её образ также дополнили распущенные волосы и нежный макияж. Что касается Харченко — он был в классическом чёрном смокинге и галстуке.

Ура! Любовь спасёт мир!, — написала Бондарчук в социальной сети.

Поклонники и коллеги поздравили пару с радостным событием. Кто-то даже отметил, что Бондарчук прекрасно выглядит и может побороться за звание самой красивой невесты.

Примечательно, что певец Филипп Киркоров решил презентовать молодожёнам оригинальный подарок. Он опубликовал в социальной сети фото из галереи, на которой позирует с яркой картиной.

Известно, что Светлана Бондарчук прожила с Фёдором Бондарчуком более 20 лет. В 2016 году пара развелась. После этого бизнесвумен начала встречаться с фотографом Сергеем Табуновым, а уже через какое-то время у неё завязался роман с Сергеем Харченко.

Ранее NEWS.ru писал, что российская певица Мария Вебер опубликовала фотографию с 13-летним сыном Оскаром.

Так, поклонники певицы отметили, что Вебер выглядит «как подруга своего сына».