«Сумасшедшая идея»: Соколовский продает фанатам билеты на свою свадьбу Певец Соколовский объявил продажу билетов на предстоящую свадьбу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Влад Соколовский

Певец Влад Соколовский придумал способ отбить траты на предстоящую свадьбу с Ангелиной Сурковой. В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) он рассказал, что открыл продажу билетов на торжество. Артист заверил, что подарки от гостей никакие не нужны.

Нас посетила сумасшедшая идея! Пригласить на нашу свадьбу вообще всех. А именно, после всей официальной и закрытой части для семьи сделать настоящий электронный фестиваль, — написал он под постом.

Соколовский и Суркова оценили приглашение на свою свадьбу в 2500 рублей. Стоимость билета при покупке от четырех составляет 2000 рублей. Свадьба состоится в субботу, 20 апреля. Пара официально зарегистрировала брак еще в 2022 году, когда у них родился сын. Однако торжество Соколовский и Суркова устраивать тогда не стали.

Ранее музыкант Николай Агутин рассказал о предстоящей свадьбе его внучки Елизаветы, дочери Анжелики Варум и Леонида Агутина. По его словам, девушка выходит замуж за американского продюсера Джона Сэмюэла. Молодой человек сделал предложение, они готовятся к торжеству.

Американская актриса Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм, сын Виктории и Дэвида, недавно отметили годовщину свадьбы. Девушка поздравила супруга и опубликовала фотографии с торжества, которая состоялась 9 апреля 2022 года в поместье отца девушки, миллиардера Нельсона Пельтца, в Палм-Бич.