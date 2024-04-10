«Вечное свидание»: жена сына Бекхэма поздравила его с годовщиной свадьбы Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц отметили вторую годовщину свадьбы

Фото: IK ALDAMA/Global Look Press

Американская актриса Никола Пельтц Бруклин Бекхэм

Американская актриса Никола Пельтц в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) поздравила Бруклина Бекхэма, сына Виктории и Дэвида, с годовщиной свадьбы. В своем аккаунте она опубликовала фотографии со свадьбы, которая состоялась 9 апреля 2022 года в поместье отца девушки, миллиардера Нельсона Пельтца, в Палм-Бич.

С годовщиной, любимый. Не могу поверить, что прошло два года с момента нашего бракосочетания. Я люблю тебя всем сердцем и каждый день моя любовь к тебе становится все больше и больше. Спасибо за то, что ты мой лучший друг. Я люблю наше вечное свидание, — написала Пельтц.

Сын популярного футболиста Дэвида Бекхэма поздравил супругу, также опубликовав снимки со свадьбы. Бекхэм-младший назвал Пельтц «абсолютным ангелом и маслом для тоста». Кроме того, пару поздравил отец Бруклина. Он разместил фото сына и его супруги с подписью: «Любим вас обоих. Счастливой годовщины вам».

Ранее Дэвид Бекхэм смастерил для своей жены Виктории четырехколесный скутер. Виктория сможет передвигаться на нем по дому, пока не заживет ее перелом ноги. На средстве передвижения установлены большая корзина и подстаканник. Модель пошутила, что может положить в ящик много вина.