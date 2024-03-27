Бекхэм преподнес травмированной жене особенный подарок Дэвид Бекхэм сделал для своей жены Виктории скутер с подстаканником и корзиной

Фото: RW/imago-images/Global Look Press

Виктория Бекхэм

Английский футболист Дэвид Бекхэм смастерил для своей жены Виктории четырехколесный скутер. Девушка показала средство передвижения на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена). На самодельном скутере модель сможет передвигаться по дому, пока не заживет ее перелом ноги. Помимо четырех колес средство передвижения имеет большую корзину и подстаканник. Бывшая певица пошутила под одной из фотографий этого чуда техники.

Бесконечные аксессуары! Представьте, сколько вина я могу уместить в эту корзину, — написала Виктория.

До этого Виктория Бекхэм также сообщила, что не может удержаться от посещения спортзала, несмотря на полученный недавно перелом ноги. Исполнительница поделилась снимком с тренировки и отметила, что травма не остановит ее.

Ранее Бекхэм подняла на смех ботинки своего мужа, сравнив их с обувью персонажа Гастона из мультфильма «Красавица и чудовище». Она опубликовала снимок, на котором муж позирует с ней в сером пиджаке, белой рубашке, коричневых джинсах и огромных сапогах с широким голенищем. Подписчики певицы в комментариях сразу же отреагировали на необычный внешний вид футболиста и заявили, что сапоги Бекхэма больше подошли бы Голиафу, Хагриду или Гулливеру.