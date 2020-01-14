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Преображенский суд Москвы начнёт рассматривать материалы дела в отношении актрисы Натальи Бочкарёвой, которую задержали с кокаином.

Пресс-секретарь суда Алиса Закутняя уточнила, что заседание состоится 20 января в 14:30.

Следователи просят прекратить уголовное преследование актрисы и назначить ей штраф. Суд либо согласится с ними, либо вернёт материалы для составления обвинительного заключения, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что актрису задержали в Москве 28 сентября. Её остановили сотрудники ГИБДД для проверки документов, но артистка вела себя странно, и у полицейских возникли сомнения в её трезвости. Бочкарёва не стала спорить и вытащила свёрток с кокаином. Однако пройти медицинское освидетельствование отказалась, за что лишилась прав на один год и восемь месяцев и получила штраф в 30 тысяч рублей. Сама актриса при общении с журналистами опровергала факт задержания и утверждала, что в тот день находилась дома с детьми.