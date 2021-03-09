Стало известно, каким будет обновлённый «Дом-2»

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Обновлённый «Дом-2» избавится от «старичков» и представит молодых амбициозных участников. Стартовал кастинг телестройки, продюсеры намерены сделать ставку на неизвестных персонажей.

Хорошо известный участников телепроекта уберут из-за их репутации. Многие зрители считали «Дом-2» сборищем ленивых и безработных людей, которые ничего не делали, кроме как скандалили, ссорились и плели интриги, пишет KP.RU.

Ставка будет сделана на молодёжь, которая проявила себя в качестве блогеров, в творческих профессиях. Девушек на проект будут брать только в возрасте от 18 до 24 лет, юношей — от 18 до 25.

Нам важно, чтобы помимо желания найти отношения, были ещё и амбиции, умение что-то делать, — приводит издание слова продюсеров главной телестройки страны.

На проекте ждут близнецов, певцов, красивых людей, моделей, не исправивших себя пластическими операциями. Поклонники телестройки разошлись во мнениях относительно такого подхода к шоу. Проект был на слуху именно из-за скандального поведения его участников. «Пусть хотя бы будет „Дом-3“, а не „Дом-2“», «Недолго длился праздник у граждан нашей страны», «Что за бред? Закрыли, чтобы новый открыть», написали в комментариях пользователи.

Известно, что после закрытия шоу некоторые из его участников продолжали жить на съёмочной площадке. Но в феврале съехали и последние из них. На каком канале будет выходить эфир, неизвестно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ведущая и певица Ольга Бузова анонсировала запуск нового «Дома-2». Реалити-шоу об отношениях закрылось в конце 2020 года, но, как пообещала его бывшая участница, снова вернётся в эфир.