Бузова объявила о возвращении «Дома-2»

https://static.news.ru/photo/874f3bf6-7f2b-11eb-af46-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова Фото: vk.com/olgabuzova

Ведущая и певица Ольга Бузова анонсировала запуск нового «Дома-2». Реалити-шоу об отношениях закрылось в конце 2020 года, но, как пообещала его бывшая участница, снова вернётся в эфир. Видео, посвящённое началу обновлённой «телестройки», опубликовано в Instagram-аккаунте dom2magazine.

Этого ждали все. Этой весной легендарное мега-реалити-шоу «Дом-2» возвращается! Стань новой звездой и осуществи свои мечты! Пройди кастинг и стань легендой. Новая весна, новая любовь и новый «Дом-2», — призвала Бузова.

О том, что «Дом-2» продолжаться не будет, канал ТНТ официально объявил 18 декабря. Произошло это из-за низких рейтингов, что привело к отказу рекламодателей от сотрудничества. В планах, однако, была возможность возобновить съёмки в середине февраля, но этого не произошло. Однако в начале февраля организаторы объявили о новом кастинге на «телестройку» и обещали, что программа вернётся в эфир с новыми участниками и в новом формате.

Ранее бывший ведущий «телестройки» Влад Кадони резко отреагировал на заявление актёра Дмитрия Певцова, раскритиковавшего шоу «Дом-2» на ТНТ. По мнению звезды сериала «Бандитский Петербург», телевидение должно «культивировать добро, любовь, веру, радость, надежду», сообщал NEWS.ru.