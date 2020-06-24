Стала известна причина смерти отца певицы Натали

https://static.news.ru/photo/7faed400-b597-11ea-929d-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Анатолий Миняев, отец российской исполнительницы Натали, долго и тяжело болел, рассказал его сын Антон.

Брат артистки уточнил, что их отец страдал сахарным диабетом и другими недугами. Он скончался в городе Дзержинске, передаёт «Московский Комсомолец».

Папа скончался, болел. Как нормальный человек. У отца был сахарный диабет, да и просто судьба. Он ушёл из жизни в своем родном городе Дзержинске, — сказал Антон.

Третий сын умершего Максим также разместил в своём Instagram посвящённую отцу запись.

Вечная память! Он был больше чем отец, он был наш друг по жизни! Папулька. Он всех любил и уважал, и его любили и уважали. Он всегда считал, что самое главное, что есть у всех нас, это семья и любовь друг к другу. Он любил жизнь, спорт, семью и людей, иногда ворчун, но ворчун только оттого, что он именно так переживал за кого-то. Любите жизнь и своих близких! — обратился к подписчикам мужчина.

Натали не единожды рассказывала, что близка с семьёй. Среднего сына артистка, по всей видимости, назвала в честь своего отца.

Как писал NEWS.ru ранее, отец российской эстрадной певицы Натали Анатолий Миняев скончался на 71 году жизни.