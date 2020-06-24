Стала известна причина смерти отца певицы Натали

Анатолий Миняев, отец российской исполнительницы Натали, долго и тяжело болел, рассказал его сын Антон.
Брат артистки уточнил, что их отец страдал сахарным диабетом и другими недугами. Он скончался в городе Дзержинске,
Папа скончался, болел. Как нормальный человек. У отца был сахарный диабет, да и просто судьба. Он ушёл из жизни в своем родном городе Дзержинске, — сказал Антон.
Третий сын умершего Максим также разместил в своём Instagram посвящённую отцу запись.
Вечная память! Он был больше чем отец, он был наш друг по жизни! Папулька. Он всех любил и уважал, и его любили и уважали. Он всегда считал, что самое главное, что есть у всех нас, это семья и любовь друг к другу. Он любил жизнь, спорт, семью и людей, иногда ворчун, но ворчун только оттого, что он именно так переживал за кого-то. Любите жизнь и своих близких! — обратился к подписчикам мужчина.
Натали не единожды рассказывала, что близка с семьёй. Среднего сына артистка, по всей видимости, назвала в честь своего отца.
Как писал NEWS.ru ранее, отец российской эстрадной певицы Натали Анатолий Миняев скончался на 71 году жизни.
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