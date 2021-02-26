Стала известна цена особняков Пугачёвой, Волочковой и Стаса Михайлова

https://static.news.ru/photo/a93fe1f2-78af-11eb-910c-96000091f725_660.jpg Алла Пугачёва и Максим Галкин Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Замок Аллы Пугачёвой и Максима Галкина в деревне Грязь в Подмосковье стоит порядка $10 млн. Площадь особняка Примадонны составляет 2,3 тысячи квадратных метров.

Внук Пугачёвой Никита Пресняков живёт в четырёхкомнатной квартире в центре Москвы, подаренной ему бабушкой. Стоит жильё на улице Минской от 50 до 130 млн рублей, сообщает ФАН.

Стас Михайлов живёт в особняке на Рублёвке стоимостью €1 млн. Интерьер дома оформлен в классическом стиле в молочных тонах с коричневыми вставками. На потолках в доме певца изображены ангелы.

Особняк Филиппа Киркорова в районе Мякининской поймы оценивается в $12 млн. Интерьер дома певца выполнен в стиле фьюжен.

Дом балерины Анастасии Волочковой стоит 120 млн рублей. Его украшают многочисленные портреты артистки и балетная тематика.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская певица Валерия и её супруг продюсер Иосиф Пригожин не так давно выставляли на продажу свою 7-комнатную квартиру в кирпичной высотке на западе Москвы. Общая площадь жилища составляет 280 кв. метров, а его стоимость — 770 млн рублей. Покупателя на такую дорогую недвижимость не нашлось, и они сняли объявление.