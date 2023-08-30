Спирс обвинила мужа в тайном сотрудничестве с ее отцом Спирс обвинила мужа в помощи ее отцу для удержания опекунства над ней

Фото: Burt Harris/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская певица Бритни Спирс считает, что ее муж Сэм Асгари тайно сотрудничал с ее отцом Джейми, передавая ему информацию об их личной жизни, пишет Daily Mail со ссылкой на источники в окружении артистки. По данным издания, Асгари мог оказывать помощь родственникам Спирс для того, чтобы она дольше находилась под их опекой.

У Бритни возникли подозрения, что Сэм, с которым она начала встречаться за пять лет до того, как закончилось 13-летнее опекунство отца над ней, сотрудничал с 71-летним Джейми, чтобы предоставить ему личные данные о ее жизни. Спирс считает, что муж снабжал родственников информацией, которая помогла им оставить ее под опекой. В обмен Сэм получил доступ к ней и ее деньгам. Теперь Бритни чувствует, что Сэм все это время лукавил, — сообщает издание.

Ранее стало известно, что 29-летний Асгари подал на развод с 41-летней Спирс после 13 месяцев брака. Сообщалось, что певица часто дралась с мужем после того, как он не ночевал дома. Супруги подозревали друг друга в изменах. Асгари обвинил певицу в нестабильном поведении и съехал из особняка Бритни сразу после заявления о расставании.

Асгари ранее появился на публике с синяком под глазом, заявив, что исполнительница избила его, когда он спал. Он также отметил, что у Спирс был роман с домработником, которого она просила заснять ее обнаженной.

Асгари и Спирс начали встречаться в 2016 году после того, как мужчина получил роль в одном из музыкальных клипов певицы. С тех пор они были практически неразлучны. Асгари поддерживал будущую супругу во время судов с отцом и защищал от критики поклонников.

Пара зарегистрировала отношения в июне 2022 года. Спирс и Асгари заключили брачный контракт, согласно которому Сэм не может претендовать на имущество супруги.