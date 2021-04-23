Соседов рассказал, кого бы нарядил Петухом в шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/d3bcf208-a424-11eb-8fba-96000091f725_660.jpg Фото: maskantv/instagram.com

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал в разговоре с NEWS.ru, кому бы подошёл костюм Петуха в шоу «Маска».

Да кому угодно! Костюм Петуха, кстати, могут надеть на женщину, чтобы сбить с толку. Там же как всё сделано интересно, там же подсказки, которые, наоборот, уводят от правильного ответа, и очень часто бывает, что намеренно певцы поют не своими голосами, как в шоу «Точь-в-точь», например. Как, в частности, было с Ирой Дубцовой, которая пела не в своём тембре и её изначально приняли за Подольскую, — отметил Соседов.

По его мнению, такой наряд обязательно предложат примерить кому-нибудь из участников. Критик добавил, что для шоу шьют очень дорогие наряды, которые выходят телеканалу НТВ «в копеечку».

Новые приглашённые гости появятся в ближайшем выпуске шоу «Маска» на НТВ. Зрителям предстоит угадать, кто выйдет на сцену в костюмах Мишки и Крокодила Гены, пишут в соцсетях организаторы проекта. Дебютанты шоу в отличие от постоянных героев проекта сразу раскроют свои личности, говорится в сообщении. Но перед этим дадут возможность зрителям и судьям угадать себя.

Как сообщалось ранее, Наталья Подольская переживает, что не смогла принять участие в шоу «Маска». Певица заболела коронавирусом как раз перед стартом проекта. Но ей очень льстило, когда, говоря о маске Единорога, зрители единодушно называли её имя.