«Соловьёв немножко не рассчитал свои силы»: Уткин подвёл итог конфликту

https://static.news.ru/photo/cf22be32-83c1-11ea-824c-fa163e074e61_660.jpg Василий Уткин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спортивный комментатор Василий Уткин заявил, что вступивший с ним в словесный конфликт телеведущий Владимир Соловьёв переоценил свои возможности.

Комментатор подчеркнул, что является «мирным парнем», а инициатива начала конфликта принадлежит Соловьёву.

Соловьёв немножко не рассчитал свои силы и почему-то решил на меня прыгнуть. А я думаю, что зря это сделал, — цитирует Уткина «Газета.ру»

Комментатор заключил, что людям в целом не стоит «прыгать» друг на друга.

11 апреля Уткин на телеканале «Дождь» резко высказался о карантине в России, указав, что вынужден за всё платить сам. Он отметил, что крайне недоволен действиями государства, которое заставило россиян сидеть дома за свой счёт.

На это заявление отреагировал Владимир Соловьёв. В эфире телеканала «Царьград» он сообщил, что комментатору требуется помощь, «он выглядит тяжело и глубоко больным». Причём Соловьёв посвятил личности Уткина весь эфир. Комментатор затем вызвал телеведущего на «словесный баттл», Соловьёв вызова не принял.

Весь конфликт сопровождался взаимными выпадами в Twitter. Как передавал NEWS.ru, Василий Уткин объявил себя победителем в «войне» с Соловьёвым.